Obesità: in Europa 1.2 milioni di decessi ogni anno

AgenPress. Un rapporto che fa riflettere, quello europeo sull’obesità firmato OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) che rivela come in tutto il territorio europeo sarebbero circa 1.2 milioni i decessi ogni anno per patologie correlate con l’obesità.

Secondo il dossier nella Regione Europea il 59% degli adulti e quasi 1 bambino su 3 (29% dei maschi e 27% delle femmine) sono in sovrappeso o sono obesi.

L’obesità viene ormai considerata tra le principali cause di morte e disabilità, con oltre il 13% della mortalità totale; ma non solo. L’obesità aumenta anche il rischio di molte malattie non trasmissibili, inclusi tumori, problemi cardiovascolari, diabete mellito di tipo 2 e malattie respiratorie croniche.

Cosa si può fare per combattere questo fenomeno?

Secondo il Codacons, Associazione a tutela dei consumatori ed utenti: “è ora di agire, non si può più rimanere fermi mentre migliaia di persone ogni anno si ammalano e muoiono a causa di un’alimentazione scorretta, a cui spesso contribuisce la pubblicità ed i media – denuncia il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli – dobbiamo mettere un freno a tutto questo. Per farlo chiediamo al Ministero della Salute di intervenire, inserendo sulle bevande gassate e su alimenti ad alto contenuto di zuccheri, l’indicazione “nuoce gravemente alla salute” analogamente a quanto si fa con le sigarette.

Certamente sappiamo benissimo essere una provocazione, lo zucchero non fa male di per sé, a differenza del fumo e della nicotina, ma le abitudini sregolate di migliaia di persone stanno causando troppe disgrazie in Europa, ed è ora di fare qualcosa di concreto.”