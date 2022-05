Oipa contro abbattimenti selettivi. “A Roma il problema sono i rifiuti, non i cinghiali”

- Advertisement -

AgenPress – “Il capo di Gabinetto della Regione Lazio, Andrea Napoletano, ha dichiarato oggi che per “creare zone di vuoto” a Roma occorrerà procedere ad “abbattimenti selettivi” dei cinghiali come ipotizzato ieri dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa”.

Lo rende noto L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) contraria agli abbattimenti. “Il presidente di Federcaccia ha già avuto incontri interlocutori con rappresentanti regionali e ha messo a disposizione i suoi iscritti per il contenimento degli ungulati. Chiediamo di essere sentiti anche noi. Dare voce alle associazioni protezionistiche non dovrebbe essere un’opzione, ma un dovere», dichiara il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto.

- Advertisement -

“La questione va affrontata in maniera scientifica. Un serio piano di sorveglianza e prevenzione si può attuare non armando i cacciatori, persino deregolamentandone l’attività, ma con un monitoraggio sanitario degli animali morti che si trovino nel territorio nazionale”, continua Comparotto. “Studi scientifici affermano che agli abbattimenti segue un moltiplicarsi di cucciolate. Lo ripetiamo: a Roma il problema sono i rifiuti, non i cinghiali“.