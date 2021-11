Olanda. Biodesigner inventa una bara che trasforma i corpi in funghi per diventare “vita” dopo la morte

- Advertisement -

Agenpress – Nel 2007, gli scienziati che studiavano il paesaggio degradato di Chernobyl hanno scoperto un fungo in grado di “mangiare” le radiazioni.

L’inventore olandese Bob Hendrikx sta sfruttando il potere dei funghi utilizzando il micelio – vaste reti di fili fungini che normalmente vivono sottoterra – come alternativa alle tradizionali bare di legno.

La sua “bara vivente” ecologica, dice, non è solo carbonio negativo per crescere, ma si decompone in sei settimane, piuttosto che nei 20 anni che possono impiegare per una normale bara di legno. La bara si mette anche al lavoro decomponendo il corpo, accelerando il processo attraverso il quale la natura può assorbire i nutrienti del defunto.

L’azienda di Hendrikx Loop non è la prima ad attaccarsi all’eco-carro funebre. I resti umani cremati possono essere posti in baccelli per far crescere alberi o gettati in barriere coralline artificiali, mentre sul mercato sono presenti bare fatte di vimini, macramè e cartone.

Anche le sepolture nei boschi, dove bare e vestiti sono realizzati con materiali completamente naturali, stanno avendo successo.

E quando l’attore Luke Perry è morto nel 2019 è stato sepolto in un “vestito a fungo” progettato per aiutare a decomporre il suo corpo. Ma usare il micelio per racchiudere il corpo in una “bara vivente” è un approccio nuovo.

La motivazione è semplice: alcune pratiche funebri fanno male all’ambiente. Secondo il Green Burial Council, un’organizzazione no-profit, solo negli Stati Uniti ogni anno vengono utilizzati oltre 4 milioni di galloni di liquido per l’imbalsamazione per le sepolture . Il fluido per l’imbalsamazione contiene ingredienti tossici come la formaldeide, che può penetrare nel terreno. La cremazione ha i suoi problemi, rilasciando notevoli quantità di carbonio nell’atmosfera e possibilmente metalli pesanti se presenti nel corpo (l’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti ha calcolato che quasi 2 tonnellate di mercurio, trovato nelle otturazioni dentali, sono state emesse dalle cremazioni umane nel 2014) .

“Quello che veramente mi frustra è che quando muoio, sto inquinando la Terra. Sono uno spreco”, dice Hendrikx. Descrive il corpo come un “bidone della spazzatura ambulante di 219 sostanze chimiche” ancor prima di considerare i metalli, il legno e la colla tipicamente usati nelle bare. “I nostri attuali processi di sepoltura portano all’esaurimento del materiale, all’inquinamento del suolo e alle emissioni di CO2”, aggiunge. “Abbiamo creato un processo super-industriale per uno dei processi più naturali sulla Terra”. Ma dato il giusto trattamento, il corpo diventa “un bel sacco di compost”. I funghi, dice Hendrikx, “sono conosciuti come il più grande riciclatore del mondo”, trasformando la materia organica morta in nuova vita vegetale. “Perché non lo usiamo?”

Il “Living Cocoon” di Loop è composto da micelio coltivato in laboratorio, trucioli di legno e ingredienti segreti, inseriti in uno stampo e cresciuti a forma di bara nel corso di una settimana. Una volta completato, il muschio, pieno di microrganismi, viene impacchettato sul fondo, sul quale viene adagiato il corpo. Una volta che la struttura entra in contatto con il terreno umido, il micelio prende vita e inizia il processo.

La bara, prodotta a Delft, è in vendita per 1.495 euro (1.700 dollari). Joerg Vieweg, proprietario di pompe funebri in Germania, è uno dei clienti di Hendrikx. Vieweg afferma che la bara di micelio è “un buon esempio di come ottenere qualcosa di ecologico con pochi cambiamenti nella tradizione dell’addio”. “(Esso) non cambia fondamentalmente il processo e le tradizioni (di preparazione di un corpo per la sepoltura)”, aggiunge, il che rende la sepoltura in una bara di micelio più socialmente accettabile.