Oltre 360 milioni di cristiani perseguitati nel mondo! Afghanistan al primo posto nella World Watch List

AgenPress. “Il primo posto dell’Afghanistan nella World Watch List è motivo di profonda preoccupazione. Oltre all’incalcolabile sofferenza per la piccola e nascosta comunità cristiana in Afghanistan, manda un messaggio molto chiaro agli estremisti islamici di tutto il mondo: ‘Continuate la vostra brutale lotta, la vittoria è possibile’.

Gruppi come lo Stato Islamico e l’Alleanza delle Forze Democratiche ora ritengono che il loro obiettivo di costituire un califfato islamico sia di nuovo raggiungibile. Non possiamo

sottovalutare il costo in termini di vite umane e miseria, che questo ritrovato senso di invincibilità sta causando”.

“Oltre 360 milioni di cristiani perseguitati nel mondo! Quest’anno registriamo il più alto livello di persecuzione da quando il nostro report viene pubblicato.

Purtroppo, cresce ancora una delle numericamente più imponenti persecuzioni mai sperimentate in questa terra”.

“L’Africa Sub-Sahariana continua a essere scenario di massacri di cristiani. Solo in Nigeria 4.650 cristiani uccisi per ragioni legate alla loro fede! Oltre a tanta sofferenza assistiamo a un miracolo: la rinuncia alla vendetta, alla rappresaglia. Se la risposta fosse proporzionale, oggi saremmo di fronte a una catastrofe inarrestabile in Africa”.

Dichiarazione di Cristian Nani, direttore di Porte Aperte/Open Doors.

TOP 10: i luoghi più pericolosi al mondo dove essere cristiani

Cambia il vertice dopo 20 anni: l’Afghanistan diventa il paese più pericoloso al mondo per i cristiani, anche se aumenta di 2 punti la persecuzione in Corea del Nord (record di sempre), la quale ricopre ora il 2° posto. La presa di potere dei talebani e la crisi derivata fanno da propulsore alla violazione delle libertà fondamentali in questo paese, ma attenzione: l’anno precedente era al 2° posto (con 94 punti), la libertà religiosa non esisteva da prima che i talebani riprendessero il potere. Il nostro report dipinge un quadro

scioccante della vita della piccola e nascosta comunità cristiana in Afghanistan, lasciando intendere che:

• gli uomini cristiani vanno quasi certamente incontro alla morte, se la loro fede viene scoperta;

• donne e ragazze possono evitare la morte, ma per essere date in moglie come “bottino di

guerra” a giovani combattenti talebani. Altre vengono violentate e poi sottoposte alla tratta;

• il nuovo governo talebano ha ottenuto l’accesso a documenti che hanno contribuito

all’identificazione di cristiani afgani, spesso arrestati al fine di scovare reti di cristiani e poi

uccisi. Combattenti talebani li cercano attivamente, anche casa per casa;

• gran parte della popolazione cristiana è scappata nelle regioni rurali o nei campi profughi delle nazioni vicine, tutte presenti nella WWL perché ostili ai cristiani.

A causa di una nuova legge contro il pensiero reazionario, la Corea del Nord ha visto un aumento del numero di cristiani arrestati e delle chiese in casa chiuse.

L’arresto significa inevitabilmente imprigionamento in uno dei brutali “campi di rieducazione” della nazione, dai quali pochi escono vivi.

Nelle prime 5 posizioni, ci sono 4 nazioni islamiche, come evidenza del fatto che l’oppressione islamica rimane una delle fonti principali di intolleranza anticristiana: Afghanistan (1°), Somalia (3°), Libia (4°) e Yemen (5°).

Per la precisione qui le fonti di persecuzione sono connesse a una società islamica tribale

radicalizzata, all’estremismo attivo e all’instabilità endemica di questi paesi: la fede cristiana va vissuta nel segreto e se scoperti (specie se ex-musulmani) rischiano anche la morte. L’Eritrea rimane stabile (6°), mentre la Nigeria sale ancora (7°), confermandosi la nazione dove si uccidono più cristiani al mondo, sebbene gli USA l’abbiano rimossa dalla lista delle nazioni preoccupanti dal punto di vista della libertà religiosa.

Il Pakistan scende dal 5° all’8° posto, con una lieve diminuzione del punteggio7

, rimanendo stabilmente la seconda nazione al mondo dove si manifesta più violenza anticristiana. L’Iran (9°) non si smentisce, rimane tra le nazioni dove la vita della chiesa è più difficile: costretti ad incontrarsi in piccoli gruppi clandestini in casa, i cristiani e le chiese sono percepiti come minacce al regime islamico e, come in tutti i succitati paesi islamici, i convertiti al cristianesimo sono esposti a maggiori rischi. Il recente report di Porte Aperte sull’India (°10), dal titolo “Bugie Distruttive” , descrive una nazione sempre più influenzata dall’ideologia nazionalista induista, secondo la quale essere indiano significa essere indù.

L’ondata di violenza contro cristiani e altre minoranze religiose da parte di bande di vigilanti

è stata ignorata o addirittura incoraggiata da parte di leader politici indiani, e accompagnata da un’impennata di misinformazione e propaganda sui principali mezzi di comunicazione e social media.