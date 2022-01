Omicidio Attanasio, Iacovacci, Milambo. Arrestate due persone. Ancora in fuga l’esecutore materiale

- Advertisement -

AgenPress – Sono tre gli uomini accusati dell’omicidio di Luca Attanasio, l’ambasciatore ferito a morte in una imboscata in Congo lo scorso 22 febbraio e dove hanno perso la vita anche il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustafa Milambo. Due sono stati fermati ieri dalle forze di polizia locali mentre il terzo, ritenuto l’esecutore materiale, risulta ancora irrintracciabile.

Dopo la notizia dell’arresto l’Ambasciata italiana in Congo si è immediatamente attivata ieri sera, è subito entrata in contatto con le competenti autorità congolesi ed è in attesa – secondo quanto si apprende – di informazioni ufficiali. La Farnesina continua a vigilare affinché i responsabili di questo crimine efferato siano presto assicurati alla giustizia.

In base a quanto riferiscono fonti dell’ufficio giudiziario i pm di piazzale Clodio chiederanno per vie ufficiali i verbali delle dichiarazioni rese dagli arrestati per esaminarli e riscontrare l’eventuale responsabilità oggettiva su quanto avvenuto circa un anno fa.

Inoltre, nell’ambito del perimetro delineato dalle due rogatorie inviate in Congo, si sta lavorando per accelerare la missione dei carabinieri del Ros al fine di provare ad ascoltare direttamente gli arrestati e affiancare gli investigatori locali nei prossimi passi degli accertamenti.