Omicidio Willy. 24 anni per Mario Pincarelli e Francesco Belleggia

AgenPress. La procura di Velletri ha chiesto la condanna a 24 anni per Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, accusati di concorso in omicidio aggravato, nel processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane massacrato di botte il 6 settembre 2020 a Colleferro.

Mario Pincarelli, Francesco Belleggia e i fratelli Bianchi furono arrestati immediatamente dopo la morte di Willy Monteiro Duarte.

Il pestaggio del giovane Willy avvenne sotto gli occhi di decine di testimoni che in quel momento si trovavano a piazza Oberdan a Colleferro e che indicarono nel gruppetto di Artena i responsabili dell’uccisione di Willy Monteiro Duarte.