Online la piattaforma per le nomine nelle amministrazioni straordinarie

Entro il 31 maggio le candidature dei professionisti all’elenco del Ministero

AgenPress. Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato l’avviso che apre i termini per la presentazione delle candidature dei professionisti interessati a ricoprire gli incarichi di commissario giudiziale, commissario straordinario e di membro dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Fino al prossimo 31 maggio 2021 sarà, infatti, possibile registrarsi sulla piattaforma online: https://commissaricomitatias.mise.gov.it/

I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in un elenco, aggiornato annualmente, sulla base delle disposizioni previste dalla direttiva firmata recentemente dal Ministro Giorgetti.

I nuovi criteri, ispirati a principi di tempestività, efficacia e trasparenza delle procedure di selezione, mirano a garantire una gestione professionale delle aziende in amministrazione straordinaria.

La direttiva, che ha ottenuto il via libera della Corte dei Conti, prevede che dall’elenco una commissione composta da tre esperti, di cui un magistrato con funzione di coordinamento, selezionerà per ciascuna nomina una terna da sottoporre al Ministro, applicando i criteri della rotazione e dell’esperienza professionale maturata in incarichi analoghi.