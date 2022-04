Onu. 20 mln di persone rischiano di morire di fame nel Corno d’Africa per la siccità

- Advertisement -

AgenPress – L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) ha avvertito oggi che nuovi terribili dati sulla fame in Somalia fanno ulteriore luce sugli effetti paralizzanti della prolungata siccità nella regione del Corno d’Africa e sottolineano la necessità di aiuti agricoli su larga scala per mantenere le famiglie rurali autosufficienti, nutrite e nelle loro zone di origine.

Venti milioni di persone sono a rischio di morire di fame quest’anno. L’estrema siccità durata mesi ha lasciato il Corno d’Africa sull’orlo di una catastrofe umanitaria, distruggendo raccolti e bestiame e costringendo un gran numero di persone a lasciare le proprie case in cerca di cibo e acqua.

Poiché le piogge tanto attese non si materializzano da quasi un mese nell’attuale stagione delle piogge, “il numero di persone affamate a causa della siccità potrebbe aumentare dagli attuali 14 milioni a 20 milioni fino al 2022”, ha annunciato il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Wfp) .

L’ultima valutazione integrata della fase di sicurezza alimentare (IPC) in Somalia indica ora che il numero di persone che sperimentano livelli di crisi, emergenza o catastrofe della fame è destinato a superare i 6 milioni di persone da qui a giugno – rappresentando uno sbalorditivo 38% della popolazione del paese. Inoltre, l’analisi suggerisce che ben 81.000 persone in specifici punti caldi della fame potrebbero sperimentare la morte e la fame.

“Queste cifre altamente allarmanti sono l’indicatore più forte fino ad oggi di una situazione in peggioramento. In tutto il Corno, milioni di persone rischiano di cadere in livelli sempre più gravi di fame a causa degli effetti a cascata che la siccità sta avendo sui mezzi di sussistenza della gente, sui beni produttivi delle famiglie e sulla produzione alimentare locale”, ha detto Rein Paulsen, Direttore delle Emergenze della FAO.

Nel frattempo i tassi di malnutrizione nell’Etiopia meridionale e sudorientale colpite dalla siccità sono aumentati al di sopra delle soglie di emergenza, mentre il nord del Paese è vittima di una guerra che dura 17 mesi tra le forze governative e i ribelli del Tigri. Le terribili condizioni sono state esacerbate dal conflitto in Ucraina, che ha contribuito all’aumento dei prezzi di cibo e carburante e all’interruzione delle catene di approvvigionamento globali.