Onu. Ambasciatori e diplomatici vanno via mentre inizia a parlare Lavrov, ministro degli Esteri russo

AgenPress – Ambasciatori e diplomatici se ne vanno mentre il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov (sullo schermo) si rivolge con un videomessaggio preregistrato alla 49a sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite presso la sede europea delle Nazioni Unite a Ginevra, in Svizzera.

Un video pubblicato dalla delegazione francese mostrava numerosi funzionari che lasciavano l’aula mentre Lavrov iniziava il suo discorso tramite collegamento video.

Francia-Disarmo🇫🇷🇪🇺@FR_Disarmamento·”Uscire dall’UE e dai suoi partner durante la dichiarazione del ministro #Lavrov alla #ConferenceOnDisarmament di questa mattina per mostrare il nostro sostegno all’Ucraina #StandWithUkraine”, si legge nel tweet.

Durante il suo discorso al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Lavrov ha affermato di non aver partecipato di persona a causa di quelle che ha definito le misure “oltraggiose” dell’Unione europea nell’applicare sanzioni alla Russia in seguito alla sua invasione non provocata dell’Ucraina.