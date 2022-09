Onu, funzionari Putin sorvegliano i “campi di filtrazione” dove vengono “deportati” gli ucraini. Tanti i bambini

AgenPress – Il Dipartimento di Stato americano ha affermato che i membri dell’amministrazione del presidente russo Vladimir Putin stanno personalmente “sorvegliando e coordinando” i cosiddetti “campi di filtrazione” russi per gli ucraini, che la Russia avrebbe utilizzato per interrogare e trasportare con la forza cittadini ucraini in Russia.

“Siamo inoltre consapevoli del fatto che i funzionari dell’amministrazione presidenziale russa stanno fornendo elenchi di ucraini da prendere di mira per la filtrazione e ricevendo rapporti sulla portata e sullo stato di avanzamento delle operazioni”, ha affermato il vice portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel durante un briefing con i giornalisti.

Le accuse arrivano come parte di “informazioni recentemente declassate” dal governo degli Stati Uniti, comprese le mappe del direttore dell’intelligence nazionale dei presunti siti di filtraggio su come la Russia stia “utilizzando tecnologie informatiche dedicate per supportare le operazioni di filtraggio, inclusi database online, strumenti, attrezzature per supportare la raccolta di dati biometrici e il riconoscimento facciale e il monitoraggio e il monitoraggio dei telefoni cellulari ucraini”.

Mentre Ilze Brands Kehris, segretario generale aggiunto dell’Onu per i diritti umani, ha fatto sapere che “il nostro Ufficio ha documentato a numero significativo di casi di civili ucraini sfollati in Russia, inclusi una decina di casi in cui membri delle forze armate russe e gruppi armati affiliati hanno ordinato ai civili di Mariupol di lasciare le loro case o rifugi e li hanno portati nel territorio ucraino sotto il loro controllo, o in Russia”.

“Ci sono state accuse credibili di trasferimenti forzati di bambini non accompagnati verso i territori occupati, o in Russia – ha aggiunto – Siamo preoccupati che le autorità di Mosca abbiano adottato una procedura semplificata per concedere la cittadinanza ai bambini senza cure parentali, e che questi abbiano diritto all’adozione da parte di famiglie russe”.

Inoltre, ha sottolineato che il suo ufficio ha “verificato che le forze armate di Mosca e i gruppi armati affiliati sottopongono i civili alla cosiddetta ‘filtrazione’, un sistema di controlli di sicurezza e di raccolta di dati personali. Siamo preoccupati che tali controlli e le detenzioni che ne possono seguire, avvengano al di fuori di ogni quadro giuridico”. La pratica è risultata, secondo i rapporti credibili ricevuti da Ohchr “in numerose violazioni dei diritti umani, compresi i diritti alla libertà, alla sicurezza della persona e privacy, e le persone sono state sottoposte anche a perquisizioni corporali”.