Onu. Putin sacrifica migliaia di soldati russi per le sue ambizioni. Sta uccidendo decine di bambini

AgenPress – L’ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield ha affermato che “è chiaro che Putin ha un piano per distruggere e terrorizzare l’Ucraina”, aggiungendo che gli Stati Uniti sono “preoccupati che il mondo debba essere preparato per una strada molto lunga e molto difficile avanti.”

“Se le ultime due settimane ci hanno mostrato qualcosa, è che il popolo ucraino non si arrende. E molti russi stessi, inclusi molti soldati russi, non vogliono questa guerra”, ha detto Thomas-Greenfield in una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

“Putin è chiaramente disposto a sacrificare la vita di migliaia di soldati russi per realizzare le sue ambizioni personali. Abbiamo avvertito Mosca da settimane che, alla fine, la Russia sarà più debole, non più forte, per aver lanciato questa guerra. Questo si sta già rivelando vero. La domanda è quanta devastazione il presidente Putin è disposto a provocare per questo enorme errore”.

Thomas-Greenfield ha affermato che gli Stati Uniti sono “indignati dall’aumento dei rapporti sugli attacchi di Mosca che hanno danneggiato i civili ucraini nella loro guerra non provocata e ingiustificata contro il popolo ucraino” e hanno espresso crescente preoccupazione “per la protezione dei civili in questo conflitto, in particolare delle donne e le ragazze vulnerabili alla violenza di genere, gli ucraini LGBTQI, così come la popolazione ucraina di anziani e persone con disabilità”.

“Chiediamo anche la protezione e la cura di tutti i bambini vulnerabili, compresi i bambini separati e non accompagnati e quelli che ricevono assistenza in istituti. I bambini non dovrebbero mai, mai essere coinvolti in conflitti, punto”.

“Come riportato dall’UNICEF, sappiamo già che decine di bambini sono stati uccisi nella guerra di Putin. E mentre lavoriamo per confermare i casi, sappiamo che i numeri effettivi sono in realtà molto maggiori. Anche i bambini piccoli sono stati gravemente traumatizzati dalla violenza e dalla distruzione. Hanno assistito a così tante cose al punto che hanno smesso di parlare. Le ferite fisiche e psicologiche di questa guerra dureranno a lungo”.

Thomas-Greenfield ha descritto le città ucraine “assediate, sotto gli incessanti bombardamenti russi”.

“Gli ospedali stanno finendo le forniture, il cibo sta diminuendo e le vittime civili stanno aumentando, mentre i gruppi più vulnerabili – quelli con disabilità, gli anziani, i bambini – continuano a sopportare il peso maggiore della sofferenza. Abbiamo già visto assediamenti, da Leningrado ad Aleppo. Queste sono tragedie di proporzioni immense”, ha detto.

Thomas-Greenfield ha invitato Mosca a fornire un “impegno fermo, chiaro, pubblico e inequivocabile per consentire e facilitare l’accesso umanitario immediato e senza ostacoli per i partner umanitari in Ucraina”.

“In modo molto specifico, chiediamo alla Federazione Russa di accettare e onorare in buona fede le proposte ucraine per un passaggio umanitario sicuro a tempo determinato in luoghi specifici e concordati. Chiediamo l’istituzione di un sistema di notifica a livello del suolo che faciliti il ​​movimento sicuro di convogli e voli umanitari”, ha aggiunto Thomas-Greenfield.

Ha anche invitato “la Russia a cambiare rotta, ritirare le sue forze, diminuire la scalata attraverso la diplomazia” e ha affermato che gli Stati Uniti sostengono “l’appello dell’Ucraina per un cessate il fuoco”.

“Nel frattempo, applaudiamo coloro che fanno tutto ciò che è in loro potere per alleviare la sofferenza che Putin ha scatenato sul popolo ucraino”.

Ha osservato che gli Stati Uniti “si stanno coordinando strettamente con il governo dell’Ucraina, i paesi vicini e le organizzazioni internazionali, comprese quelle all’interno del sistema delle Nazioni Unite, per monitorare la situazione e lavoreranno con loro per affrontare i bisogni umanitari sia in Ucraina che nella regione”.

“Qualunque direzione possa prendere l’invasione della Russia, dobbiamo fare tutto – e sottolineo tutto – tutto ciò che possiamo fare per aiutare il popolo ucraino”, ha detto Thomas-Greenfield.

“Kiev è ancora in piedi e noi siamo con Kiev. Siamo con gli ucraini”.