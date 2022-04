Open. Renzi, il processo si dimostra per quello che è, uno scandalo assoluto. Ma noi siamo qui

- Advertisement -

AgenPress – “La Cassazione, non le difese, ha spiegato con chiarezza per cinque volte che l’operato dei magistrati di Firenze ha infranto le regole”.

Lo ha detto il senatore Matteo Renzi ai giornalisti dopo aver partecipato all’inizio dell’udienza preliminare sul procedimento Open uscendo dall’aula, dove è stato presente.

- Advertisement -

“Secondo la Corte di Cassazione il processo Open si dimostra per quello che è, cioè uno scandalo assoluto. Nonostante questo siamo qua”, ha aggiunto “per anni saremo in questo processo. Renzi è tra gli 11 imputati per cui la procura ha chiesto il rinvio a giudizio”.

“Ho fatto il presidente del Consiglio dei ministri e quindi rispetto le istituzioni. Sarò qui anche alle prossime udienze compatibilmente con il calendario laddove sarà possibile. Sarò qui a dire con molta franchezza che noi stiamo rispettando la legge”.

“I magistrati di Firenze” invece “non hanno rispettato né la Costituzione né la legge né le sentenze della Corte di Cassazione. Questa vicenda tra qualche anno sarà nei manuali di cronaca giudiziaria come uno scandalo assoluto”.

- Advertisement -

“C’è un collegio difensivo di altissimo livello, avvocati straordinari, agevolati dalla Cassazione che è stata la prima a sbriciolare l’impianto accusatorio della procura di Firenze”.