Ostia. Uccide la moglie di 77 anni con un colpo di fucile. Arrestato. L’allarme dato dai vicini

AgenPress – Una donna, Elena Di Maulo, di 77 anni, è stata uccisa con un colpo di fucile in casa a Ostia. E’ stato arrestato dalla polizia il marito Mauro Piunti nel pomeriggio in un appartamento di Ostia Antica, nel quadrante sud di Roma.

L’uomo, arrestato in flagranza di reato, è un ex dipendente Cotral. Rimane da chiarire il movente dell’omicidio. Sulla vicenda indagano i poliziotti della Squadra Mobile e del commissariato di Ostia.

Dalle prime informazioni sembra sia stato trovato sul divano in stato confusionale con il fucile accanto. L’allarme è scattato quando sono stati sentiti alcuni spari. Dalle prime informazioni sembra che l’uomo fosse sul divano.

Sono stati alcuni vicini a dare l’allarme. “Abbiamo sentito degli spari” avrebbero segnalato. Dai primi accertamenti sembra sia stata centrata con un colpo di fucile all’altezza dell’ascella.

A scoprire il corpo la badante, entrata in casa con le chiavi. All’arrivo degli agenti è stato trovato in casa il marito Mauro Piunti, in stato confusionale sul divano. Sequestrato il fucile da caccia che, secondo quanto si apprende da fonti investigative, era regolarmente detenuto.

Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di Ostia e della Squadra Mobile. Dalle prime informazioni sembra che la vittima fosse bloccata a letto nelle ultime settimane a causa di un intervento a una gamba. La coppia aveva tre figli.