P.a. Via libera definitivo con 339 sì. Brunetta, è legge la rivoluzione del lavoro pubblico

AgenPress – L’aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l’efficienza della giustizia su cui il governo ha ottenuto la fiducia. I sì al voto finale sono stati 339, 32 gli astenuti, nessun contrario.

Il decreto reclutamento è finalmente legge! Un lungo e difficile lavoro che porta il Governo Draghi, con il prezioso contributo del Parlamento, a completare i tre pilastri essenziali per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza: alla progettazione della governance del Pnrr e alle semplificazioni normative decise con il Dl approvato il 28 luglio 2021″, “si affianca il piano di riforma e potenziamento del lavoro pubblico per rafforzare la capacità amministrativa del Paese”.

Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, commenta in una nota l’approvazione definitiva del Dl 80/2021.

“Con il decreto si raggiungono due obiettivi, da un lato si definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento dei profili necessari all’attuazione del Piano, dall’altro lato si pongono le basi normative per la realizzazione delle due riforme orizzontali previste dal Pnrr, Pubblica amministrazione e giustizia.

Il provvedimento aiuta, quindi, a tagliare in anticipo il traguardo delle “pietre miliari” successive del Piano di ripresa e ci fa meritare in pieno l’anticipo di 25 miliardi dei fondi europei. Dopo anni di blocco del turnover e di investimenti per la formazione ridotti al lumicino, dotiamo la Pa di nuove competenze, soprattutto tecniche e gestionali, perché l’attuazione dei progetti del Pnrr cammini speditamente. E investiamo nei dipendenti pubblici già in servizio, favorendo progressioni di carriera più fluide, osmosi con il settore privato, formazione, valorizzazione del merito. È l’ora di inventare insieme la nuova Pa, per la nuova Italia”.