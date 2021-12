PA: Cisal, dubbi su linee guida lavoro agile

- Advertisement -

AgenPress. “Nel giorno in cui per la Scuola il Governo fa marcia indietro sulle regole legate alla DAD al fine di limitare l’impennata dei contagi in atto, per tutti gli altri settori del pubblico impiego resta confermata una regolamentazione che sembra non tener in alcun conto dell’attuale stato di emergenza e si limita ad anticipare di qualche settimana l’applicabilità di alcune norme contrattuali concepite per la gestione ordinaria e non emergenziale del fenomeno”.

Lo ha detto il segretario confederale della Cisal, Massimo Blasi, a margine dell’incontro con il ministro Brunetta sulle linee guida per il lavoro agile nella pubblica amministrazione.

“Pur prendendo atto che Il testo delle linee guida licenziato dal Ministro appare certamente migliorato – ha aggiunto Blasi – abbiamo espresso fortissimi dubbi legati soprattutto al D.M dell’8 ottobre 2021 con cui è stato disposto il rientro in presenza del personale del pubblico impiego che, è stato confermato durante la riunione, resterà comunque in vigore e non potrà essere derogato dalla contrattazione sindacale, rischiando di depotenziare le possibilità di diffusione del lavoro agile”.