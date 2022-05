Packaging: Giorgetti autorizza investimenti per 9 milioni in Emilia Romagna

- Advertisement -

Aetna Group punta su innovazione e sostenibilità. Previste 100 nuove assunzioni

AgenPress. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un investimento di 9,2 milioni di euro nel settore del packaging su proposta di Aetna Group, azienda specializzata con 9 impianti produttivi in tutto il mondo.

- Advertisement -

Si tratta di un accordo per l’innovazione che attraverso un progetto di ricerca e sviluppo denominato “[email protected]” mira alla realizzazione di una nuova generazione di macchinari e servizi digitali per il packaging, destinati a diversi ambiti applicativi come alimentare e farmaceutico.

Negli stabilimenti di Castel Pietro Terme e Valsamoggia (Bologna) e in quelli di Verucchio e San Leo (Rimini) verrà così prodotto packaging basato su nuovi materiali riciclati/riciclabili e sostenibili.

Il Ministero dello sviluppo economico agevola l’investimento con circa 1,8 milioni di euro che consentiranno, oltre a salvaguardare l’occupazione esistente, un incremento di circa 100 nuovi posti di lavoro tra dipendenti, tecnici e consulenti.

- Advertisement -

“Il packaging è un settore industriale in cui la filiera italiana riveste un ruolo chiave nella sfida della transizione verso un’economia circolare”, dichiara il ministro Giorgetti. “Il Mise sostiene gli investimenti in innovazione orientati a integrare l’utilizzo di macchinari 4.0 con le competenze presenti sul territorio, al fine di sviluppare e realizzare nuovi sistemi produttivi in un’ottica di maggiore sostenibilità ambientale”.