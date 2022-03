Padova. Auto travolge un passeggino sulle strisce pedonali: morto un bimbo di pochi mesi

- Advertisement -

AgenPress – Un bimbo di pochi mesi è morto dopo che un’auto ha travolto la carrozzina su cui si trovava, trascinandola per diversi metri.

L’investimento è avvenuto alla rotatoria di via Plebiscito, tra via Duprè e via Bajardi, davanti al supermercato Aldi intorno alle 15:30.

- Advertisement -

La vettura era condotta da un cittadino marocchino, di 46 anni; non stava viaggiando ad alta velocità ma aveva superato un’altra vettura che aveva lasciato passare la mamma con la carrozzina, e l’ha travolta. La donna è una cittadina di origine straniera, di 34 anni, residente poco lontano. Stava andando a prendere un altro suo figlio alla scuola materna.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118: i sanitari hanno tentato la rianimazione, quindi hanno portato il bambino in ospedale, ma i medici non sono stati in grado di salvarlo. Sulla dinamica dell’accaduto sta indagando la polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto ha investito la donna e il bambino: sembra che nel fare la rotatoria, il conducente si sia accorto troppo tardi dei pedoni sulle strisce. Pare abbia provato a frenare ma non è riuscito ad evitare l’impatto. Il bimbo è stato sbalzato fuori dal passeggino e ha perso i sensi. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti e il piccolo è stato ricoverato al pronto soccorso pediatrico in prognosi riservata. La caduta è stata fatale, il bimbo è morto in ospedale. La mamma ha riportato delle lesioni, è disperata. Il conducente non ha riportato ferite ma versa in stato di choc.

- Advertisement -

L’incidente è avvenuto all’altezza di una rotatoria lungo via Plebiscito. La vettura era condotta da un cittadino marocchino, di 46 anni; non stava viaggiando ad alta velocità ma aveva superato un’altra vettura che aveva lasciato passare la mamma con la carrozzina, e l’ha travolta. La donna è una cittadina di origine straniera, di 34 anni, residente poco lontano. Stava andando a prendere un altro suo figlio alla scuola materna. (ANSA).