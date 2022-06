Padova. Non si hanno più notizie di una giovane pakistana, Basma Afzaal. Stava andando a scuola

- Advertisement -

AgenPress – Basma Afzaal, 18 anni, di origini pakistane e residente a Galliera Veneta, in provincia di Padova, è scomparsa nel nulla a fine maggio, dopo essere uscita di casa per recarsi a scuola, l’istituto professionale “Lepido Rocco” di Castelfranco Veneto (Treviso).

La ragazza è alta circa un metro e 55 centimetri: non ha dato più notizie di sé e il cellulare risulta spento.

Un appello sui social – riferiscono i giornali locali – è stato diffuso anche dal cugino, che ne ha descritto anche l’abbigliamento: maglietta nera con una riga bianca, scarpe alte bianche e zainetto sulle spalle. “Chi sa o ha visto qualcosa ci aiuti e vada subito dai carabinieri”.

Avrebbe preso l’autobus per Castelfranco, poi sarebbe stata vista in un bar vicino alla stazione delle corriere, alle 9:30. Quello steso giorno, verso la mezzanotte, i genitori hanno fatto la segnalazione ai carabinieri, che ora stanno indagando. Le prefetture di Padova e Treviso hanno fatto scattare il protocollo per le persone scomparse. Nessuna indicazione o sospetto su incontri o circostanze sospette sulla vita della giovane né sulla sua famiglia.

Secondo queste testimonianze sembra che in famiglia vestisse in modo tradizionale, mentre per andare a scuola preferisse lo stile occidentale

Era vestita sempre in modo sobrio, per lo più di nero, con i pantaloni e senza velo. . L’ultimo ad averla vista sembra essere il titolare del bar vicino alla stazione delle corriere .