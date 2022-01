Paesi Bassi. Sfiora i ponti lo yacht in alluminio più lungo e veloce del mondo nel suo viaggio inaugurale

- Advertisement -

AgenPress – Non capita tutti i giorni di avvistare un superyacht di 80 metri schiacciato sotto un ponte con pochi centimetri di spazio libero.

Quindi non c’è da stupirsi che la vista di questa gigantesca nave di Heesen che si fa strada attraverso gli stretti canali dei Paesi Bassi abbia attirato una grande folla.

Il viaggio inaugurale di Galactica, precedentemente noto come Project Cosmos, si è svolto all’inizio di questo mese.

Per fortuna il cantiere ha più di 40 anni di esperienza su cui fare affidamento quando si tratta di manovrare le sue navi da Oss al Mare del Nord.

Per fortuna il cantiere ha più di 40 anni di esperienza su cui fare affidamento quando si tratta di manovrare le sue navi da Oss al Mare del Nord.

Un’operazione così difficile e cruciale richiede almeno tre o quattro mesi di preparazione con vari permessi e certificati necessari in anticipo, secondo il team di Heesen.

Un’operazione così difficile e cruciale richiede almeno tre o quattro mesi di preparazione con vari permessi e certificati necessari in anticipo, secondo il team di Heesen.

“Questa è una procedura standard con yacht di lusso di queste dimensioni quando si tratta di crociere interne” , afferma un portavoce di Heesen. “Aspettare che la marea scenda è solo ‘business as usual'”.

“Questa è una procedura standard con yacht di lusso di queste dimensioni quando si tratta di crociere interne” , afferma un portavoce di Heesen. “Aspettare che la marea scenda è solo ‘business as usual'”.

In un’altra fase, i livelli dell’acqua erano troppo alti per consentire a Galactica di passare sotto un ponte lungo il fiume Maas, il che ha portato a una breve pausa mentre l’equipaggio aspettava che i livelli scendessero abbastanza da potersi infilare sotto.

In un’altra fase, i livelli dell’acqua erano troppo alti per consentire a Galactica di passare sotto un ponte lungo il fiume Maas, il che ha portato a una breve pausa mentre l’equipaggio aspettava che i livelli scendessero abbastanza da potersi infilare sotto.

“Costruire superyacht grandi e complessi è entusiasmante, sia dal punto di vista ingegneristico che costruttivo”, ha affermato in una nota Arthur Brouwer, CEO di Heesen.

“Siamo incredibilmente fortunati ad avere i migliori architetti, ingegneri e artigiani navali del paese per costruire i nostri yacht”.