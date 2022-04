Pakistan. Linciarono un manager per “blasfemia”. 6 condanne a morte, 9 ergastoli e 72 condanne a due anni

- Advertisement -

AgenPress – Priyantha Kumara, lavorava come manager in una fabbrica privata a Sialkot, è stato picchiato a morte a dicembre da una folla dopo essere stato accusato di blasfemia in circostanze molto controverse.

I lavoratori di un’industria dell’abbigliamento, che si trovava in Wazirabad Road a Sialkot, avevano affermato che il manager aveva bestemmiato secondo quanto riferito dopo aver abbattuto alcuni poster dai muri della fabbrica prima di un’ispezione programmata.

- Advertisement -

Successivamente la folla lo ha ucciso e ha dato fuoco al suo corpo.

La folla aveva anche vandalizzato la fabbrica e bloccato il traffico, secondo la polizia.

Il brutale omicidio aveva suscitato shock e condanna diffusa da parte della cittadinanza pakistana, di alti funzionari del governo, inclusi il primo ministro e il presidente.

- Advertisement -

Kumara si è recato in Pakistan dallo Sri Lanka più di un decennio fa. In quanto migrante per eccellenza, sognava migliori opportunità e la possibilità di dare ai suoi cari una vita confortevole a casa.

A Sialkot, il 49enne lavorava come export manager per Rajco Industries. La mattina del 3 dicembre 2021 Kumara ha chiesto al suo staff di rimuovere un adesivo da una macchina nella loro fabbrica, prima della visita di una delegazione straniera. L’adesivo in questione aveva versi religiosi stampati.

Quando i lavoratori hanno rifiutato, Kumara ha provveduto a rimuovere lui stesso l’adesivo o almeno così è stato il consenso. Questa azione è stata sufficiente per innescare la crudele follia che ne è seguita: i lavoratori, che apparentemente erano sostenitori del partito estremista islamico di estrema destra Tehreek-e Labbaik Pakistan (TLP), hanno scatenato la loro ira e disdegnando qualsiasi senso di umanità di base in nome della religione.

Secondo i funzionari di polizia, dopo aver brutalmente ucciso Kumara, la folla voleva anche uccidere il proprietario della fabbrica e dare fuoco all’edificio.

Erano stati arrestati 131 sospettati, di cui 26 principali. I 26 principali sospettati hanno svolto un ruolo chiave nell’incitare la gente, nel linciare Kumara e nel dare fuoco al suo corpo”, hanno confermato i funzionari della polizia del Punjab .

Per l’omicidio un tribunale antiterrorismo pakistano ha condannato a morte sei persone e altre nove all’ergastolo. Altre settantadue persone coinvolte nel processo sono state condannate a due anni di reclusione ciascuna, mentre una persona è stata condannata a cinque anni di reclusione. Quindici persone dovranno anche pagare il corrispettivo di circa duemila euro a titolo di risarcimento agli eredi legittimi del defunto, secondo l’ordinanza del tribunale.