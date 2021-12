Pakistan. Luigi Di Maio visita il confine con l’Afghanistan

- Advertisement -

AgenPress – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è arrivato a Islamabad. A breve si trasferirà in elicottero alla frontiera di Torkham, tra Pakistan e Afghanistan. Dopo un passaggio alla base militare di Torkhan, i briefing sui transiti e sulle misure predisposte alla frontiera con l’Afghanistan. Di Maio incontrerà il capo di stato maggiore dell’esercito pakistano, il ministro degli Esteri e il primo ministro pakistano.

Si tratta della prima visita di un ministro del governo italiano in Pakistan dal 2016, quando si recò nel Paese l’allora titolare della Farnesina Paolo Gentiloni.

- Advertisement -

Al centro delle discussioni, la crisi in Afghanistan, con il quale il Pakistan condivide 2.640 chilometri di confine. Ma anche un rilancio dei rapporti bilaterali sotto tutti i profili, tra cui la collaborazione in ambito multilaterale e in particolare in sede Onu. Il Pakistan è l’ultima tappa della missione regionale condotta da Di Maio per discutere degli ultimi sviluppi in Afghanistan e approfondire la complessa situazione regionale, anche al fine di individuare le attività utili a far fronte a un possibile peggioramento della situazione umanitaria.

Particolare attenzione viene rivolta a possibili nuove ondate di profughi su vasta scala, a breve o medio termine. La visita di Di Maio permetterà di verificare le attività in corso da parte della Comunità diplomatica a Islamabad, che vede coinvolta anche l’Italia, per sostenere in coordinamento con le Autorità pakistane centinaia di richieste di transiti a carattere umanitario dall’Afghanistan verso Paesi terzi. Solo ieri è stato concesso l’accesso in Pakistan ad attiviste afghane che temevano per la propria personale incolumità.