Pakistan. Ministro Interni, nessuno status di rifugiato ai profughi afghani dopo la caduta di Kabul

AgenPress – Il Pakistan non ha “dato lo status di rifugiato a una sola persona da quando Kabul è caduta”, ha detto il ministro degli Interni del paese, lo sceicco Rasheed Ahmed, in una conferenza stampa nella capitale Islamabad.

Rasheed ha affermato che il Pakistan non coprirà le spese degli sfollati che volano nei suoi confini e che tutti gli aerei speciali che arrivano all’aeroporto internazionale di Islamabad per scopi di evacuazione stanno pagando le tasse al Pakistan.

Secondo Rasheed, 1.627 sfollati sono stati portati a Islamabad dall’Afghanistan e “da 500 a 600 persone” stanno “aspettando all’aeroporto” di Islamabad dove saranno trasportati direttamente in altri paesi. Oltre a questo, agli sfollati vengono concessi “visti speciali di transito di 21 giorni” mentre aspettano in Pakistan di essere trasferiti in aereo.

Rasheed ha dichiarato che in caso di qualsiasi minaccia alla sicurezza, “l’esercito pakistano è appostato in ogni centimetro del confine afghano-pakistano e garantisce che stia facendo il suo dovere”.