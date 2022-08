Palamara: “Inappellabilità sentenza assoluzione? E’ un passaggio importante”

- Advertisement -

AgenPress. L’ex magistrato Luca Palamara è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Fino a qui tutto bene”, condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus.

Sulla candidatura della sua lista alle prossime elezioni.

“E’ stato riammesso il simbolo della lista Luca Palamara, a parte qualche disguido burocratico dell’ultimo giorno tutto è stato risolto. E’ chiaro che raccogliere le firme nel periodo estivo è quanto mai difficile. Se non vota la metà della popolazione, la politica dovrebbe interrogarsi. Se il dibattito politico riguarda temi astrusi, o rievocativi di vicende degli anni passati, è chiaro che per forza ci sarà un allontanamento dei cittadini dalla politica. Io penso che in una democrazia i cittadini devono farsi delle proprie idee anche su ciò che di solito non viene raccontato. Su questo penso ci sarà una sfida importante nel Paese e da parte mia ci sarà un forte impegno civico”.

Sull’inappellabilità della sentenza di assoluzione.

“E’ un passaggio importante che non può essere certo bollato richiamando le precedenti sentenze della Corte costituzionale. L’idea che ci debba essere una fine processo, è un’idea su cui ci deve essere una seria riflessione. Bisogna dare certezza sia nell’indagine, sia nei tempi, sia nella sentenza”.

Sulla giustizia.

“Bisogna avere il coraggio di fare quello che non si è fatto. La politica sul tema delle riforme strutturali ha arretrato perché ha sempre voluto sposare logiche di compromesso. Bisogna porre mano ai problemi che riguardano la vita dei cittadini. Poi c’è la cosiddetta correntocrazia e il rapporto con la politica, bisogna avere il coraggio di incidere su questi temi. Serve una forte capacità di cambiamento anche a livello costituzionale, anche a livello di rapporto tra magistratura ed informazione”.