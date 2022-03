Palermo. Controlli ai cantieri per violazioni in materia di sicurezza. 10 denunce e sanzioni per 240mila euro.

- Advertisement -

AgenPress – Una serie di ispezioni lanciate su tutto il territorio della provincia in sinergia con l’arma territoriale del Comando Provinciale di Palermo, da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Palermo, nell’ambito della campagna nazionale per i “controlli straordinari nel settore dell’edilizia”, sono state effettuate in diverse aziende edili presenti nel capoluogo e nei comuni limitrofi.

5 i cantieri risultati irregolari, decine i lavoratori sottoposti a controllo, di cui 2 in nero.

In tutti i casi è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del nuovissimo decreto 146/2021 – misure urgenti in materia economica fiscale, a tutela del lavoro, emanato dal governo.

10 tra datori di lavoro e responsabili sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, a vario titolo, per violazioni delle norme di sicurezza basilari a tutela di ogni lavoratore (ponteggi, quadri elettrici e recinzioni non correttamente installati, mancata formazione ed informazione dei lavoratori, mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale, mancata sottoposizione del personale a visite mediche obbligatorie). Le sanzioni ammontano complessivamente ad oltre 240.000,00 euro.