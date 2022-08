Palermo. In fumo ettari di vegetazione. Fiamme a Borgo Nuovo, cittadini in fuga. Brucia la discarica di Bellolampo

- Advertisement -

AgenPress – Momenti di paura Palermo per un grosso incendio divampato nelle colline che circondano il quartiere di Borgo Nuovo. Alimentate dal forte vento di scirocco le fiamme hanno lambito alcune abitazioni. Diversi i residenti che hanno lasciato le loro case per precauzione. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e personale della Protezione civile. Le fiamme poi sono state domate.

Alcuni residenti hanno abbandonato le loro case per precauzione. Tra loro anche le suore minori di San Francesco che hanno una sede in via Bronte. Sono diversi gli incendi divampati in centri della provincia alimentati dal vento di scirocco.

Le fiamme hanno divorato ettari di vegetazione a Montemaggiore Belsito, Terrasini, Cinisi, a Buonfornello a ridosso dell’autostrada Palermo-Catania, Corleone e lungo l’autostrada A 29 Palermo-Mazara del Vallo. Incendi ancora a Capaci, Carini e Cerda.

Un incendio sta bruciando la discarica di Bellolampo, al nord della città di Palermo. Vigili del fuoco, forestale e protezione civile sono in azione.

“Servono rinforzi per riuscire a spegnere le fiamme. Ho chiamato il Prefetto per chiedere l’intervento di un ulteriore canadair”, dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. “Stiamo lavorando incessantemente, insieme al vicesindaco Carolina Varchi e agli assessori Maurizio Carta e Antonella Tirrito, per monitorare l’andamento dei roghi che stanno mettendo a dura prova la città e i palermitani – conclude il sindaco – Ringrazio le forze dell’ordine, in particolare la polizia municipale, i vigili del fuoco, i forestali per il duro lavoro di queste ore nel gestire l’emergenza”.

