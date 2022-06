Palermo. Lagalla (Centrodestra) avanti con il 56%. “Ringrazio gli elettori che mi hanno scelto come sindaco”

- Advertisement -

AgenPress – Roberto Lagalla del centrodestra al 56%, Franco Miceli del centrosinistra al 23%: è il dato ufficiale quando a Palermo sono state scrutinate 5 sezioni su 600. Terzo Fabrizio Ferrandelli (Azione e +Europa) col 15%.

“Ringrazio gli elettori che hanno deciso di assegnarmi il ruolo di sindaco per il quinquennio a Palermo. C’è da segnalare la grande astensione, che lascia pensare. Cominceremo dall’insediamento assieme alla coalizione e tutto il Consiglio comunale, di maggioranza e opposizione, a lavorare per la città”, ha commentato Lagalla ai cronisti nel comitato allestito per seguire lo spoglio.

