Palermo. Maria Fida Moro risponde ad Antimafia 2000: “Non rivedo la mia posizione, mia libertà va rispettata”

AgenPress. “Leggo su una agenzia di stampa “elezioni Palermo: grave errore di Maria Fida Moro. Antimafia 2000 dice No!”. Da 44 anni io vado in giro, dove mi capita, a parlare di mio padre, e mai nessuno si era permesso di dire dove potevo andare e dove no nelle future manifestazioni.

Dunque, da cosa dovrei “ravvedermi”? Dall’essere cristiana e quindi credere nell’amore misericordioso di Dio, che tutto comprende, o di essere cittadina italiana garantita dalla costituzione del proprio Paese? Costituzione scritta pure da mio padre nella sezione riguardante i diritti inviolabili dell’uomo e in quella sottocommissione c’era anche Nilde Jotti.

Non ho fatto errori se non forse quello di accettare l’invito pressante di Antimafia 2000 ad esserci (fa sempre comodo un Moro!). Sono iscritta a ‘Nessuno tocchi Caino’ e ho fatto per anni servizio in carcere. Chi partecipa a eventi pubblici non può peraltro mai sapere chi sono in realtà i presenti.

Bravi, “prendetene atto” e lasciate in pace me che non sono stata “abbagliata lungo il percorso” ma sono devastata da un dolore inimmaginabile da chi non l’avesse sperimentato sulla propria pelle.

Perché invece di essere sempre “anti” non provate, per una volta, ad essere a favore di qualche cosa?

L’unico giudice è Dio e voi mi avete assegnato una pagella che rinvio al mittente. L’insegnamento più grande a me lo ha dato mio padre, che mi ha insegnato ad essere nella verità, verità amorevole dalla quale nessuna persona può essere esclusa perché è da lì che veniamo tutti ed è lì che tutti faremo ritorno”.

Lo afferma in una nota Maria Fida Moro, già senatrice e figlia primogenita di Aldo Moro.