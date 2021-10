Palermo. Tamponi gratuiti per i poliziotti dal 10 ottobre fino al 31 dicembre

- Advertisement -

AgenPress – La Segreteria Provinciale dell’Unione Sindacale Italiana Poliziotti (USIP) di Palermo, al fine di contribuire fattivamente alle difficoltà determinate dalla necessità di

munirsi di apposito “green pass” per l’accesso al proprio posto di lavoro dal 15 ottobre p.v., come stabilito dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127, ha stipulato apposita

convenzione con la Farmacia “Marchese di Villabianca” , sita in Via Marchese di Villabianca nr.50.

La convenzione prevede la possibilità, a partire dal prossimo 10 ottobre e fino al 31 dicembre, di avere un servizio dedicato per l’effettuazione dei tamponi riservato ai

nostri associati o a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che ne facciano richiesta a questa Segreteria Provinciale.

Pertanto, ogni collega interessato potrà ritirare presso questa Segreteria Provinciale il vaucher che gli consente di effettuare il primo tampone al prezzo calmierato di euro 15,00 ed avere il ticket per il secondo tampone da effettuare gratuitamente.

Resta inteso che ogni collega interessato può prenotare fino al 31 dicembre tutti i vaucher necessari.

Nel sostenere i nostri iscritti in questo particolare momento di pandemia e di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, abbiamo predisposto dei vaucher, che verranno

rilasciati unitamente alla dichiarazione debitamente compilata dai fruitori e consegnata alla farmacia per il rilascio del “green pass”.