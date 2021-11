Palozzi (Cons. Reg. Lazio): “Estraneo a fatti contestati. Fiducia in Magistratura”

- Advertisement -

AgenPress. “In merito agli articoli, apparsi in queste ore sulla stampa aventi per oggetto presunte condotte evasive poste in essere nella gestione della società coinvolta di cui lo scrivente ha avuto un ruolo esclusivamente di sviluppo dell’attività commerciale, ribadisco la mia totale estraneità ai fatti contestati, non essendomi mai occupato dell’amministrazione della società, tantomeno dei rapporti con l’amministrazione tributaria e fiscale.

Non posso che ribadire, pertanto, piena fiducia nella magistratura inquirente con la certezza che presto tutto si chiarirà”.

- Advertisement -

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi.