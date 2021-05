Pandemia: dal 10 maggio in vigore le nuove ordinanze

AgenPress. Mentre continua a diminuire il numero dei morti e delle terapie intensive occupate da pazienti Covid, nessuna regione è in zona rossa.

Per il contenimento della pandemia la maggior parte delle regioni sono in zona gialla dal 10 maggio, ad eccezione di Sicilia, Sardegna e Valle D’Aosta, che mantengono le restrizioni della zona arancione.

Quindi abbiamo in zona gialla: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha pertanto firmato le nuove Ordinanze: 1) in area arancione la Val d’Aosta; 2) rinnovata la zona arancione per la Sicilia; 3) la terza porta in zona gialla Basilicata, Calabria e Puglia.