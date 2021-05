Pandemia: Nicola Zingaretti, bloccare voli dall’India

AgenPress. L’Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che la variante indiana del Covid-19 si stia diffondendo molto velocemente. Infatti è stata scoperta in almeno 17 Paesi in tutto il mondo, fra cui l’Italia.

Per il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, bisogna fermare i voli aerei dall’India: “dal punto di vista sanitario abbiamo attivato la struttura per i necessari controlli sui voli in arrivo dall’India all’aeroporto di Fiumicino. Solo oggi centinaia di passeggeri. Ma è indispensabile attivare forme di quarantena controllata per gli arrivi e bloccare i voli dall’India sollecitando anche iniziative che coordinino a livello europeo gli arrivi”.

Anche l’Assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato invita a “bloccare gli arrivi dall’India”: “solo i tamponi non sono sufficienti. E’ necessario che vengano fatte delle quarantene controllate”.