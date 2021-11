Paolo Crisafi (ReMind): governo e opposizione uniti per la messa in sicurezza del Paese

- Advertisement -

AgenPress. ReMind Filiera Immobiliare ha celebrato la ricorrenza del terremoto del 24 agosto 2016 con una messa dedicata alle vittime dei comuni colpiti dal sisma e, in particolare, di Amatrice (RI), Accumoli (RI) e Arquata del Tronto (AP), con le relative frazioni.

Al termine il presidente ReMind Paolo Crisafi è intervenuto affermando che “si può continuare ad agire investendo sia nella ricerca sia nella cultura della prevenzione con una compartecipazione di Pubblico e Privato anche da un punto di vista assicurativo, apprezzando quanto fatto da Ania presieduta da Maria Bianca Farina sino adesso.

I cantieri aperti dimostrano, inoltre, come il Commissario governativo per la ricostruzione Giovanni Legnini abbia avviato – insieme al Subcommisario Gianluca Loffredo e agli esperti – una nuova nuova fase fattiva grazie anche ad interventi normativi che potranno essere ottimo spunto anche per la legislazione ordinaria in materia di edilizia e di immobiliare”.

Paolo Crisafi ha poi proseguito “Sono importanti le attività di turismo solidale e le ulteriori a sostegno della ripresa di questi territori. Per questi temi specifici e più in generale per le politiche industriali in materia di immobiliare ReMind ha messo a disposizione delle istituzioni governative e parlamentari i contenuti dei Quaderni che contengono le idee e le misure più innovative per la messa in sicurezza degli immobili e dei relativi impianti”.