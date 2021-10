Paolo Crisafi: seguiamo la strada indicata dal Santo Padre, l’ecologia del Cuore

- Advertisement -

AgenPress. Sono in corso le giornate di approfondimento Remind a margine dei lavori di due importanti iniziative in materia di sostenibilità organizzate dalla “Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice” (2021 International Convention Solidarity, Cooperation and Responsibility) e della 49esima Settimana Sociale dei Cattolici Italiani in corso a Taranto incentrata sui temi dell’Ambiente, Lavoro e Futuro.

Il Santo Padre ha rivolto ai lavori questo messaggio:

“Ci attende una profonda conversione che tocchi, prima ancora dell’ecologia ambientale, quella umana, l’ecologia del cuore. La svolta verrà solo se sapremo formare le coscienze a non cercare soluzioni facili a tutela di chi è già garantito, ma a proporre processi di cambiamento duraturi, a beneficio delle giovani generazioni. Tale conversione, volta a un’ecologia sociale, può alimentare questo tempo che è stato definito “di transizione ecologica”, dove le scelte da compiere non possono essere solo frutto di nuove scoperte tecnologiche, ma anche di rinnovati modelli sociali.”

Gli esiti dei lavori dei tavoli organizzati da Remind Filiera Immobiliare – presieduta da Paolo Crisafi e a cui partecipano Associazioni, Imprese, Professionisti ed Esperti – sono stati sintetizzati in paper per promuovere la diffusione di una nuova “Cultura dell’Abitare” tramite lo sviluppo di politiche industriali sostenibili secondo le buone pratiche estere e nazionali.

In particolare ci si è soffermati sui seguenti due ambiti di attività:

1 – IMMOBILIARE & SOSTENIBILITA’

“La Terra, nostra casa comune, è in pericolo. Prendersene cura.”

Così recita il primo dei “Dieci Comandamenti Verdi”, sintetizzati da Don. Joshtrom Isaac Kureethadam SDB (Coordinatore Settore “Ecologia & Creato” del Vaticano) a seguito dell’Enciclica “Laudato Si’, che Remind Filiera Immobiliare, nel corso degli incontri organizzati, ha condiviso con impegno e determinazione partecipando anche all’elaborazione della “Nostra Madre Terra – Carta dell’Ambiente Integrale”.

Questi documenti costituiscono un nuovo modello integrato, elaborato all’insegna di principi Etici e Sostenibili, al fine di creare una

“Cultura dell’Abitare” rimodellata sui bisogni e le necessità dell’Individuo, della Società e dell’Ambiente che ci circonda.

2 – MISURE TURISTICHE-IMMOBILIARI-INFRASTRUTTURALI PRIORITARIE

Il ruolo di Remind è quello di interpretare le istanze che provengono dagli operatori, dalle imprese, dai professionisti dalla società civile, oltre che dal confronto con le istituzioni e con le forze politiche di governo e di opposizione, per mettere a disposizione del Governo Draghi e del Parlamento concreti e applicabili strumenti per la discussione.

E’ fondamentale aprire agli investimenti, anche esteri, in tutta la Penisola partendo dai settori che sono stati più penalizzati dalla crisi.

Immobiliare, sicurezza degli impianti, diffusione della tecnologia con particolare riferimento alla trasformazione digitale, alla costante manutenzione degli immobili e alla rigenerazione urbana, accompagnando programmi di innovazione sociale a livello civile per attivare le forze generative delle comunità locali, ristrutturazione ma anche sostegno ai settori alberghiero, turismo, arte e cultura in generale. È Importante investire nella messa in sicurezza della popolazione, degli investimenti, dei territori, delle città, delle coste, delle foreste, degli immobili e dei relativi impianti.

Di seguito sono state individuate i principali titoli delle misure turistiche e immobiliari per rimettere in moto l’Economia:

A) SuperBonus

– Proroga per le Cooperative di Abitazione a proprietà indivisa

– Estensione agli immobili turistici / ricettivi

B) Messa in sicurezza Immobili e relativi Impianti

– Ascensori

– Immobili locati alla PA

C) Investimenti

– Immobiliare quotato per la ripresa sostenibile – Manutenzione Siiq

– Apertura nuovi mercati immobiliari trasparenti – Fondi Immobiliari Aperti

– Attrarre capitali esteri – Fia Immobiliari