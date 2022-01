Papa: “Basta violenza sulle donne, la Chiesa è donna”

- Advertisement -

AgenPress. Papa Francesco ha concluso l’omelia della messa per la Giornata mondiale della pace con in intenso e appassionato omaggio alle madri.

“Ferire una donna è oltraggiare Dio”, il monito. “C’è bisogno di gente in grado di tessere fili di comunione, che contrastino i troppi fili spinati delle divisioni. E questo le madri sanno farlo”

- Advertisement -

“Le madri, le donne guardano il mondo non per sfruttarlo, ma perché abbia vita”, ha spiegato Papa Francesco: “Guardando con il cuore, riescono a tenere insieme i sogni e la concretezza, evitando le derive del pragmatismo asettico e dell’astrattezza”. “E la Chiesa è madre, è madre così”, ha proseguito a braccio: “La Chiesa è donna, e la donna è così. Non possiamo trovare il volto della Chiesa senza rispecchiarlo nel volto della donna madre. Questo è il posto della donna nella Chiesa.

“E mentre le madri donano la vita e le donne custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere le donne”, l’appello del Papa: “Ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l’umanità”