Papa: David Sassoli, uomo del bene comune e della cura degli ultimi

AgenPress. In un telegramma indirizzato alla moglie Alessandra Vittorini, a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, il Papa assicura la sua vicinanza spirituale per la prematura scomparsa di Sassoli, la sua “sentita partecipazione per il lutto che colpisce l’Italia e l’Unione Europea” e porge il suo cordoglio ai figli Livia e Giulio.

Papa Francesco ricorda la figura del presidente del Parlamento Europeo. Ne sottolinea il garbo e lo ricorda come “credente animato di speranza cristiana e di carità” ma anche come uno “stimato uomo delle istituzioni”.

Nei tratti disegnati dal Papa, ci sono anche la lucidità e la passione che David Sassoli ha messo nel promuovere “una visione solidale della comunità europea”. Visione che si è espressa nella “particolare cura agli ultimi”. Nel concludere il suo messaggio, il Pontefice assicura la sua preghiera e la sua benedizione, invocando la consolazione del Signore per quanti ne piangono la perdita.