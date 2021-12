Papa dopo l’operazione: “Non mi è mai passato per la testa di dimettermi”

- Advertisement -

AgenPress. A colloquio con il giornalista Carlos Herrera, sotto lo sguardo dell’immagine tanto cara al Pontefice della Madonna che scioglie i nodi, custodita nel salone di Casa Santa Marta, il Papa affronta tutti i temi di attualità e non si sottrae alle domande più personali.

A cominciare dalla domanda più semplice ma, in questo tempo di ripresa post operatoria, più importante: “Come sta?”. “Sono ancora vivo”, replica Francesco con un sorriso. E racconta che a “salvargli la vita” è stato un infermiere del servizio sanitario della Santa Sede, “un uomo con oltre 30 anni di esperienza”, che ha insistito perché si operasse: “Mi ha salvato la vita! Mi ha detto: ‘Deve fare un’operazione’”. E questo, nonostante il parere contrario di alcuni che suggerivano invece una cura “con gli antibiotici”.



L’insistenza dell’infermiere si è rivelata invece provvidenziale, visto che l’intervento – quindi programmato – ha rilevato una sezione necrotica. Ora, dopo l’operazione, rivela Francesco, “ho 33 centimetri di intestino in meno”. Cosa che, tuttavia, non gli impedisce di condurre una vita “totalmente normale”. “Posso mangiare tutto” e, prendendo “i medicinali adeguati”.

Sempre parlando della propria salute, il Papa smentisce categoricamente le speculazioni di alcuni giornali italiani e argentini su una possibile rinuncia al pontificato. Interpellato a riguardo, Francesco afferma: “Una parola può essere interpretata in un modo o nell’altro, no? Sono cose che succedono. E che ne so io… Non so da dove hanno preso la settimana scorsa che stavo per presentare le mie dimissioni! Che parola hanno preso nel mio Paese? È lì che è uscita la notizia. E dicono che ha fatto scalpore, quando non mi è nemmeno passato per la testa!”