Papa Francesco chiede il dialogo in Afghanistan e la solidarietà per la popolazione di Haiti

- Advertisement -

AgenPress – “Mi unisco all’unanime preoccupazione per la situazione in Afghanistan. Vi chiedo di pregare con me il Dio della pace affinché cessi il frastuono delle armi e le soluzioni possano essere trovate al tavolo del dialogo”. Lo ha detto il Papa all’Angelus.

“Solo cosi la martoriata popolazione di quel Paese, uomini, donne, anziani, bambini, potrà ritornare alle proprie case, vivere in pace e sicurezza nel pieno rispetto reciproco”.

- Advertisement -

Il Papa ha pregato per la popolazione di Haiti colpita dal terremoto. “Desidero esprimere la mia vicinanza a quelle care popolazioni colpite duramente dal sisma. Mentre elevo al Signore la mia preghiera per le vittime rivolgo la mia parola di incoraggiamento ai sopravvissuti, auspicando che verso di loro si muova l’interesse partecipe della comunità internazionale – ha sottolineato il Papa -, la solidarietà di tutti possa lenire le conseguenze della tragedia”.