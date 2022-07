Papa Francesco è in Canada. “Pronto a chiedere scusa alle popolazioni indigene”

- Advertisement -

AgenPress – Papa Francesco è arrivato in Canada. L’aereo del Pontefice, decollato stamane da Roma, è atterrato all’aeroporto di Edmonton, capoluogo della provincia occidentale dell’Alberta, prima tappa della sua visita nel Paese, dove si svolgeranno i primi due giorni della visita: un ‘pellegrinaggio penitenziale’ come più volte ribadito dal Pontefice, anche nel saluto ai giornalisti al seguito durante il volo di trasferimento dall’aeroporto romano Leonardo Da Vinci ad Edmonton.

Alla discesa dal velivolo, Francesco è accolto dalla governatrice generale Mary Simon e dal primo ministro Justin Trudeau.

- Advertisement -

Questo viaggio rappresenta, dunque, il proseguimento del processo di riconciliazione con le popolazioni autoctone che hanno subito a causa della colonizzazione europea la cancellazione della loro cultura e delle loro tradizioni. All’aeroporto internazionale della città, Francesco riceve il benvenuto ufficiale delle autorità, in particolare dal governatore generale, signora Mary Simon, accompagnata dal consorte, e dal primo ministro. Subito dopo, il trasferimento al St. Joseph Seminary, dove il Papa soggiornerà nella tappa di Edmonton.

Da domani entra nel vivo il 37° viaggio apostolico di Papa Francesco. Alle ore 10.00 nell’area di Maskwacis, vicino a Edmonton, ci sarà l’incontro con le popolazioni autoctone First Nations, Mètis e Inuit. Altro importante appuntamento della giornata di domani sarà l’incontro, nella chiesa del Sacro Cuore ad Edmonton, sempre con rappresentanti delle popolazioni aborigene, ma anche con i membri della comunità parrocchiale. Il messaggio di riconciliazione, di scuse, di perdono e di consolazione che Francesco porta in questa terra, vuole essere rivolto a tutte le realtà della società canadese in un percorso che necessariamente deve essere fatto insieme. E proprio questo è il tema scelto per il viaggio: ‘Marcher Ensamble – Walking together’, camminare insieme, espresso nelle due lingue ufficiali del Paese.