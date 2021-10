Papa Francesco: “grazie a Dio possiamo ritrovarci di nuovo in questa piazza”

- Advertisement -

AgenPress – “Grazie a Dio possiamo ritrovarci di nuovo in questa piazza per l’appuntamento domenicale e festivo. Io vi dico una cosa: mi manca la piazza quando devo fare l’Angelus in Biblioteca. Sono contento, grazie a Dio! E grazie a voi per la vostra presenza”.

Lo ha detto Papa Francesco al termine del Regina Coeli, la preghiera mariana che in questo periodo liturgico sostituisce l’Angelus. Il Papa non si affacciava al balcone del Palazzo apostolico, per evitare assembramenti, da oltre un mese.

“Non esiste un cristianesimo a distanza. L’amore – ha aggiunto – chiede la vicinanza, chiede il contatto, la condivisione della vita”. Gesù indica ai discepoli e “a noi che la relazione con Lui e con i nostri fratelli non può rimanere ‘a distanza’”.