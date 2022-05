Papa Francesco riceve due mogli dei combattenti Azov. “Speriamo di salvare le loro vite”

- Advertisement -

AgenPress – Papa Francesco ha incontrato a Roma due mogli di difensori ucraini che si trovano attualmente nello stabilimento Azovstal di Mariupol.

Presenti all’udienza del Papa sono Kateryna Prokopenko, moglie del comandante di Azov, Denis Prokopenko, e Yulya Fedosiuk, moglie di Arseniy Fedosiuk. A partecipare avrebbero dovuto essere in tutto quattro mogli dei militari, ma due, che si trovavano in Polonia, non sono riuscite ad arrivare in tempo a Roma.

“Speriamo tutti insieme che questo possa aiutare a salvare i nostri mariti, i soldati che sono nella Azovstal a Mariupol. Noi speriamo che questo incontro ci dia una chance per salvare le loro vite”, hanno detto.

La presenza delle consorti degli ufficiali del reggimento ucraino all’udienza papale è motivata principalmente da ragioni umanitarie, riguardante la situazione di chi è ancora asserragliato nell’acciaieria. Già nei giorni scorsi al Papa era stata recapitata una lettera dei parenti degli “assediati di Mariupol” affinché si attivasse per favorire la loro evacuazione e salvezza.

L’aggressione russa ha causato una delle più grandi catastrofi umanitarie a Mariupol. Il 7 maggio, il vice primo ministro e ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk, ha affermato che tutte le donne, i bambini e gli anziani sono stati evacuati dall’impianto metallurgico di Azovstal e che una parte dell’operazione umanitaria di Mariupol è stata completata.

I russi bombardano costantemente il territorio dell’impianto metallurgico con tutti i tipi di armi, inclusi aeroplani e artiglieria navale, e cercano ripetutamente di assaltare. L’esercito ucraino sta difendendo. Tra loro ci sono diverse centinaia di feriti, e c’è un’acuta carenza di medicinali e persone stanno morendo in agonia.

Le due donne erano già state in precedenza in Italia e nei loro contatti con il Vaticano sono state affiancate anche dall’artista e attivista dissidente anti-Putin russo-canadese Pyotr Verzilov, già in passato portavoce non ufficiale del collettivo punk rock Pussy Riot, e con alle spalle arresti in Russia ed anche un sospetto tentativo di avvelenamento.