Papa Francesco riceve Orban. Riconoscimento per opera di protezione profughi ucraini

AgenPress – Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza il premier ungherese Viktor Orban. La visita, a carattere privato – ha riferito la sala stampa vaticana – è durata 40 minuti, dalle 11.05 alle 11.45.

Si tratta della prima visita ufficiale all’estero del capo del governo magiaro dopo le elezioni del 3 aprile che lo hanno riconfermato alla guida del Paese per il quarto mandato consecutivo. Si tratta anche del primo faccia a faccia ufficiale in Vaticano tra papa Bergoglio e il premier Orban: un primo incontro ‘privato’ tra i due, sempre in Vaticano, risale al 28 agosto 2016, quando il Pontefice argentino ricevette il gruppo di leader e parlamentari cristiani europei partecipanti a Frascati all’annuale meeting della Rete/ICln.

Ma soprattutto, Francesco e Orban si sono poi incontrati nuovamente a Budapest il 12 settembre scorso, presenti anche il presidente della Repubblica d’Ungheria, Janos Ader, e il vice primo ministro Zsolt Semjen, durante la breve visita del Pontefice nella capitale ungherese per la messa di chiusura del Congresso eucaristico internazionale.

L’incontro fra il Papa e Orban si è svolto in un clima di grande cordialità. Dopo la presentazione al Pontefice del ristretto seguito del primo ministro – con il quale Orban stamane, pur essendo calvinista, ha anche seguito una messa nella Basilica di San Pietro -, c’è stato lo scambio dei doni. Il premier magiaro ha regalato a Bergoglio due libri, di e su Bela Bartok, compositore ungherese ed esperto di musica, una raccolta di Cd di musica lirica, un volume del 1750 con l’Ufficio delle Ore per la Settimana Santa in inglese e latino. Francesco ha ricambiato con la formella in bronzo raffigurante San Martino, che protegge il povero donandogli una parte del proprio mantello, i volumi dei documenti papali, il Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace di quest’anno, il Documento sulla Fratellanza Umana, l libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Libreria Editrice Vaticana.

Regalando al premier ungherese Viktor Orban il medaglione che ritrae San Martino mentre divide il suo mantello per darlo al povero – nel corso dell’udienza privata in Vaticano e dopo il colloquio a porte chiuse nella Sala della Biblioteca durato 40 minuti – papa Francesco ha fatto riferimento all’opera che sta conducendo l’Ungheria per la protezione dei rifugiati che arrivano dall’Ucraina.

