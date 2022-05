Papa Francesco. Tragedia Texas, basta traffico armi. In Usa irlandesi portarono il whisky, italiani la mafia

- Advertisement -

AgenPress – E’ tempo di dire basta al traffico indiscriminato delle armi. Impegniamoci tutti perché tragedie così non possono più accadere”.

Così si è espresso Papa Francesco questa mattina dopo la catechesi all’udienza generale in Piazza San Pietro sulla strage nella scuola elementare nella scuola di Uvalde costata la vita a 21 persone, 18 bambini e tre adulti, il secondo bilancio per gravità nella storia americana per episodi analoghi avvenuti in una scuola. Ad agire è stato un giovane, poi ucciso dalle forze dell’ordine, che ha aperto il fuoco nelle classi dopo aver ferito la nonna che aveva tentato di fermarlo.

Il Papa ha prima ricevuto nell’Auletta dell’Aula Paolo VI una delegazione del Global Solidarity Fund.

“Con i migranti, fare questo cammino di integrazione nella società. Non è un’opera di beneficenza, con i migranti, lasciarli lì. No. È prenderli e integrarli, con l’educazione, con l’inserimento lavorativo, con tutte queste cose”.

“A me viene in mente la tragedia di Zaventem – questo lo dico spesso – l’aeroporto belga: quella tragedia è stata compiuta da giovani belgi, ma figli di migranti, non integrati, ghettizzati. Perché un migrante non integrato è a metà cammino, è a metà cammino, ed è pericoloso”, ha sottolineato il Pontefice.

“È pericoloso per lui, poveretto, perché sarà sempre un mendicante. È anche pericoloso per tutti. Integrarsi, non avere i migranti come un sassolino nelle scarpe, che è molesto”.

“Ma per capire i migranti, dobbiamo vedere noi stessi, la maggioranza di noi siamo figli o nipoti di migranti. Tanti! Io sono figlio di migranti. Una volta, uno degli Stati Uniti mi diceva: ‘Ma no, noi non siamo migranti, siamo già radicati qui!’ – ‘Non perdere la memoria: voi siete un popolo di migranti, di migranti irlandesi e di migranti italiani. Gli irlandesi vi hanno portato il whiskey e gli italiani vi hanno portato la mafia’. Sempre guardare le radici”.

Poi, guardare l’Europa – ha aggiunto -: l’Europa è stata fatta da migranti; e oggi per uno sviluppo serio, l’Europa ha bisogno dei migranti. C’è un inverno demografico, dove non ci sono i bambini, dove il futuro è ogni volta più stretto: che venga quella buona gente, ma bisogna integrarla! Integrarla. E per questo ringrazio tanto per quello che voi fate con loro. Non è un’elemosina, no, è la fratellanza”.