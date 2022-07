Papa Luciani sarà proclamato beato il 4 settembre

- Advertisement -

AgenPress. Albino Luciani sarà proclamato beato il 4 settembre. Di lui si ricorda il pontificato breve e la morte improvvisa ma la vita del Papa di Canale D’Agordo è legata all’amore per i poveri, per i lavoratori, per i giovani seminaristi.

La data viene resa nota ufficialmente dalla Congregazione delle Cause dei Santi dopo oltre due mesi dalla promulgazione del decreto, lo scorso 13 ottobre, sulla guarigione miracolosa attribuita all’intercessione del Pontefice veneto.

Il Dicastero, guidato dal cardinale Marcello Semeraro, ha comunicato il giorno della beatificazione al postulatore della causa di canonizzazione, il cardinale Beniamino Stella, e a monsignor Renato Marangoni, vescovo di Belluno-Feltre, diocesi dove il 23 novembre 2003 si è aperta la causa di Luciani che si è chiusa il 9 novembre 2017 con la proclamazione delle virtù eroiche.