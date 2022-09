Papa: stiamo vivendo una guerra mondiale, fermiamoci!

- Advertisement -

AgenPress. Un appello, quasi un grido quello del Pontefice in Piazza San Pietro rivolto ai fedeli che la gremiscono, in occasione dell’udienza generale, ma in realtà all’umanità intera perchè ciascuno si senta richiamato alla sua responsabilità di costruttore di pace.

Di fronte a tutti gli scenari di guerra del nostro tempo, chiedo a ciascuno di essere costruttore di pace e di pregare perché nel mondo si diffondano pensieri e progetti di concordia e di riconciliazione. Oggi stiamo vivendo una guerra mondiale, fermiamoci per favore!