Paragone: il green pass parlamentare è illegittimo

HO AVVIATO LA PROCEDURA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

AgenPress. “I parlamentari sono rappresentanti della Nazione e devono essere liberi di esprimere il proprio mandato senza vincoli di alcun genere.

In Parlamento devono essere rappresentate e tutelate anche le ragioni del dissenso rispetto alle politiche del Governo”, dichiara Gianluigi Paragone, leader di Italexit.

“I regolamenti di Camera e Senato hanno forza di legge, e l’introduzione del Green Pass in aula è stata decisa senza il voto a maggioranza del Senato.

Per questo, insieme agli onorevoli Giarrusso e Martelli, ho avviato la procedura per il ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, al fine di verificare se questo iter di applicazione della normativa sul Green Pass sia conforme a quanto previsto dalla Costituzione”.

