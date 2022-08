Paragone (ItalExit): “Eni, 7 miliardi di utili in un semestre ai danni dei cittadini italiani”

- Advertisement -

AgenPress. “Sette miliardi di euro di utili con un aumento del 700% nel semestre: sono questi i numeri di Eni pubblicati sui principali giornali economici. E vorremmo anche sapere quali sono i guadagni delle principali utilities, come A2A e Hera.

Sono numeri che certificano una doppia vergogna: non è possibile, infatti, che una partecipata di Stato faccia un utile così importante mentre i cittadini italiani stanno ricevendo bollette insostenibili.

E non è giustificabile il silenzio di Draghi e del governo”, denuncia Gianluigi Paragone, leader di ItalExit.

“Imprenditori, aziende, attività rischiano chiusure in massa a causa del caro energia, con effetti drammatici sull’occupazione e sulla tenuta sociale. Una partecipata di Stato deve restituire gli utili agli italiani per permettere alle famiglie di sopravvivere e alle aziende e alle attività di non essere distrutte da speculazioni sui mercati e scelte scellerate di politica estera. Draghi e tutta la sua maggioranza si vergognino per il loro silenzio e per la totale mancanza di interventi a difesa dei cittadini”.