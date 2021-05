Paragone (ItalExit): mi candido come Sindaco di Milano

AgenPress. “Ho deciso di ufficializzare la mia candidatura a sindaco di Milano”, annuncia Gianluigi Paragone, leader di ItalExit. “La mia candidatura va oltre la destra e la sinistra. Presenterò una lista civica che, insieme ad altre, avrà un ruolo di outsider rispetto agli schieramenti consueti.

Milano, descritta come una città ricca e con pochi problemi, mostra invece i segni di un disagio profondo che investe soprattutto la classe media. Le file per il cibo davanti alla Caritas sono il simbolo di una crisi che esiste per molte ragioni.

Proporremo ai milanesi un’alternativa a un sistema parallelo a quello dello Stato che si è innervato nella grande metropoli: basti pensare ai fondi speculativi che di fatto sono i proprietari delle nuove aree urbane e residenziali, o alle multinazionali che hanno comprato i centri delle città svuotandole della loro identità.

Ho intenzione di offrire ai milanesi un’alternativa, cercherò di prendere e rilanciare le sfide che sono proprie di ItalExit e di riproporle in ambito amministrativo”