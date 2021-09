Paragone (ItalExit): No al certificato verde, test e tamponi devono essere gratuiti

- Advertisement -

AgenPress. “In occasione dell’esame del decreto per la ripresa delle attività economiche, ho presentato in Senato alcune proposte che da tempo rappresentano una priorità per il nostro movimento” dichiara Gianluigi Paragone, leader di ItalExit.

“Siamo da sempre contrari al Certificato Verde, di cui chiediamo la cancellazione perché lede i diritti costituzionali dei cittadini, limitando la libertà di movimento ma, se dovesse essere mantenuto, ci aspettiamo dal governo che almeno i test e i tamponi diventino gratuiti per tutti. Vedremo chi sarà a favore di queste proposte.

Inoltre ho chiesto nuovamente che siano rimborsate le spese per bollette di luce e gas per cittadini, commercianti e piccole imprese che siano stati fortemente penalizzati dalle chiusure dovute alla pandemia. Non si possono vessare ulteriormente queste categorie, senza interventi a loro favore l’economia non ripartirà”.