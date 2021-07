Paragone: presenteremo un esposto contro la Rai per l’informazione a senso unico sui vaccini

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. “Abbiamo contestato alla Rai di non adempiere al proprio dovere di servizio pubblico, e di impedire ai cittadini di farsi un’idea sul tema dei vaccini ascoltando opinioni e informazioni differenti”, afferma Gianluigi Paragone, leader di Italexit. “Perciò ho sollevato in commissione di vigilanza la questione sullo stato dell’informazione in Rai.

Ed è stata proprio l’azienda, nella sua risposta, ad ammettere di non essere imparziale e soprattutto di non voler dare tutte le informazioni. Abbiamo perciò deciso di presentare un esposto alla magistratura o, in alternativa, di lanciare una class action contro l’azienda.

Il vaccino è sperimentale e non è obbligatorio. Chi non si vaccina non sta violando la legge e non è un criminale. Noi contesteremo la Rai perchè sta violando il contratto di servizio, non permettendo a chi non si vaccina di poter esprimere il proprio punto di vista”.