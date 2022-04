Paragone: solidarietà a Stefano Puzzer, licenziato per aver difeso i diritti dei lavoratori

- Advertisement -

AgenPress. “Esprimo la mia completa solidarietà e quella del mio partito a Stefano Puzzer, vergognosamente licenziato per aver difeso il diritto al lavoro dei suoi colleghi non vaccinati pur essendo lui stesso vaccinato”, dichiara Gianluigi Paragone, leader di Italexit.

“Stefano ha la sola colpa di avere guidato una protesta democratica e civile, sostituendo i sindacati che hanno ormai rinunciato a esercitare il loro ruolo. La notizia del licenziamento di Puzzer rappresenta l’ennesimo attacco alla democrazia e ai diritti fondamentali dei cittadini, ed è cartina al tornasole di una situazione del Paese sempre più intollerabile.

Il dissenso non è accettato, e viene punito come accade solo nelle dittature. Oltretutto questa notizia arriva nel giorno in cui quattro lavoratori in diverse zone d’Italia hanno perso la vita per incidenti sul lavoro.

Questi sono i risultati di politiche del lavoro sempre più vessatorie, nelle quali l’essere umano è considerato come una pedina sacrificabile, la sua dignità è continuamente offesa e la sua vita messa a rischio quotidianamente “.